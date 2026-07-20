Въездной туризм в России получил «очень позитивную» новость

Эксперты Российского союза туриндустрии назвали продление безвиза с Китаем "очень позитивной" новостью для въездного туризма.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года.

"Это, безусловно, радующая туроператоров по въездному туризму новость, потому что запросы на 2027 год уже есть, они в работе, и будет очень здорово написать китайским партнерам, что туристы смогут и в следующем году приезжать без лишних формальных нагрузок", - сказала соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, генеральный директор компании "Тари Тур" Марина Левченко, чьи слова приводятся в сообщении союза.

Левченко отметила, что сейчас турпоток из Китая в Центральную Россию снижается.

"Китайский туризм в данный момент переживает небольшой кризис в Центральной части России, так как геополитическая обстановка сейчас не способствует большим потокам. Но в приграничных районах - Хабаровский край, Дальний Восток - очень хорошо продвигаются и групповые, и индивидуальные поездки из Китая в Россию именно благодаря тому, что безвиз заработал", - добавила она. "Поэтому, конечно, все туроператоры по въезду, которые работают с этим рынком, воспрянут духом: мы можем спокойно продолжать на 2027 год формировать свои пакеты и предлагать их нашим китайским партнерам", - подытожила Левченко. "Мы оцениваем эту новость очень положительно. Любое визовое ограничение ведет к уменьшению турпотока. И наоборот: чем больше послаблений в визовом режиме, во въезде в страну, тем больше поток увеличивается. Тем более сейчас и россияне очень полюбили Китай, и туда растет туристический поток из России", - добавил глава комиссии РСТ по международному сотрудничеству, генеральный директор туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович, его слова также приводятся в сообщении.

Войтович добавил, что в России китайские туристы, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, чаще всего посещают Мурманск, Ульяновск, города Золотого кольца и весь Дальний Восток. По его словам, приграничные регионы России и Китая показывают взрывной рост турпотока между странами после введения безвизового режима.