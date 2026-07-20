В Итум-Калинском районе Чечни открыли кемпинг и глэмпинг

Два новых туристических объекта готовы к приему гостей в Итум-Калинском районе Чечни: здесь открыли кемпинг «АвтоАул» и глэмпинг «Хилдехарой».

© «Это Кавказ»

Церемонию открытия приурочили к Году горных районов и развития малого и среднего предпринимательства, объявленному в Чечне, сообщили в администрации Итум-Калинского района.

«Кемпинг „АвтоАул“ расположен на левом берегу реки Аргун, всего в двух километрах от села Итум-Кали. Этот современный кемпинг создает комфортные условия для любителей активного и автомобильного туризма в горной Чечне. Здесь уже установлено 13 шатров со всеми удобствами, а при необходимости их число можно увеличить до 35», — отмечается в сообщении в мессенджере «Макс».

На территории нового кемпинга оборудованы санитарные зоны, костровые площадки, игровые зоны и места для автотранспорта и автодомов.

Глэмпинг «Хилдехарой» находится в ущелье Кериго, в селе Хилдехарой. Комплекс включает 7 комфортабельных домов c Wi-Fi. В числе развлечений, которые предлагаются туристам, — пешие экскурсии к водопадам, конные прогулки, аренда квадроциклов и джип-туры.