АТОР: турпоток из Китая в РФ может увеличиться на 27-35%

Прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 года, по предварительным оценкам, может составить 27-35%, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года.

"По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 года может составить 27-35% в годовом выражении", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что туристическая отрасль высоко оценивает инициативу о продлении безвизового въезда в РФ для граждан КНР. По мнению экспертов отрасли, это сыграет большую роль в увеличении туристического потока из Китая в Россию, вместе с рядом других мер - в частности, сохранением режима групповых безвизовых поездок, удобных для китайских туроператоров, запуском трансграничной канатной дороги в Амурской области, расширением объемов и вариативности авиасообщения и др.