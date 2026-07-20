Синоптик рассказала, почему в Крыму стоит ждать похолодания

В Крыму погода за неделю изменится - от жары и отсутствия осадков в начале до прохлады и дождей в выходные. Об этом сообщила заместитель начальника Гидрометцентра республики Вероника Шенгелай в интервью изданию "Крымская газета".

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В понедельник 20 июля на полуострове сохранится жаркая и сухая погода. Лишь в северных районах возможны отдельные кратковременные грозы, но и они затронут очень небольшие территории. Температура ночью ожидается в пределах 12-17 градусов тепла, на побережье будет до +22. Днем воздух прогреется до 29-34 градусов, а в горных районах до +26.

Во вторник и среду, 21 и 22 июля, ситуация изменится из‑за прихода холодного фронта: начнутся грозовые дожди. Ветер будет северо‑западным, а 23 июля возможны порывы до 17 метров в секунду. Благодаря облачности ночи станут чуть теплее: температура составит от +18 до +23 градусов. Дневная температура 22 июля опустится до +27…+32, 23 июля - до 25-29 градусов тепла, а в горах и вовсе до +17…+22.

Нестабильная погода сохранится и в конце недели. По словам синоптика, 24 и 25 июля местами в дневные часы возможны кратковременные грозы. Ночью температура вновь снизится: в большинстве районов будет от +12 до +17, на побережье - до +21 градуса. Днем столбик термометра поднимется до 26-31 градуса тепла.

Температура морской воды остается комфортной для купания: в Азовском море она достигла +26, у западного побережья Крыма и в Керченском проливе - +24, на Южном берегу Крыма - от +24 до 25 градусов тепла.