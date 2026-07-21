Турпоток между Россией и Китаем может вырасти до шести млн поездок

Взаимный туристический поток между Россией и Китаем к концу 2027 года составит 6 млн поездок, заявил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года.

«За прошлый год в Китае побывали порядка 2 млн россиян, около 1 млн китайских граждан посетили Россию. Отмечу, что уже за первый квартал этого года рост потока российских туристов в Китай составил 60%, а китайских в Россию — 25%. К концу 2027 года ожидаем до 6 млн взаимных поездок. Уверен, они будут способствовать экономическому росту обеих стран и расширению обменов между цивилизациями, важность этого подчеркивал председатель КНР Си Цзиньпин», — сказал Чернышенко.

По его словам, решение о продлении безвизового въезда для граждан Китая до конца 2027 года — не просто дипломатический шаг.