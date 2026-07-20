Роспотребнадзор признал морскую воду в Сочи безопасной

Вода на всех пляжах Сочи прошла проверку и признана безопасной. Об этом рассказали в администрации города со ссылкой на Роспотребнадзор.

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С начала 2026 года эксперты взяли 4142 пробы морской воды. Ее проверили по четырем направлениям: химия, микробы, паразиты и вирусы. Все показатели - в пределах нормы. Вредных веществ и бактерий не нашли.

Ранее "РГ" писала, что в Адлерском районе Сочи обломки дрона упали на частный дом, начался пожар. В городе и на территории Сириус было неспокойно. Мэр Сочи Андрей Прошунин несколько раз объявлял угрозу атаки БПЛА. Ночью 20 июля работали силы ПВО. Жители слышали громкие звуки над морем.

В это время в Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие сезона. На пострадавших от мазута участках отсыпают чистый песок. Работы контролирует Роспотребнадзор. Еще 12 пляжей проходят экспертизу.