В Кабардино-Балкарии стало больше гостиниц и гостевых домов

В Кабардино-Балкарии продолжает расширяться туристическая инфраструктура. По итогам первого полугодия 2026 года число коллективных средств размещения достигло 645, пишет «Интерфакс» со ссылкой на республиканское Министерство курортов и туризма.

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В ведомстве пояснили, что показатель увеличился благодаря открытию новых гостиниц, гостевых домов и других объектов для туристов. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что рост номерного фонда отражает развитие отрасли и повышает привлекательность региона для путешественников.

В министерстве добавили, что запуск новых объектов не только помогает принимать больше гостей, но и создает дополнительные рабочие места в сфере туризма.

Ранее власти республики сообщали, что туристы все чаще выбирают небольшие отели и гостевые дома. В рамках программы поддержки строительства модульных средств размещения в 2026 году в регионе рассчитывают ввести 315 новых номеров. Одновременно в Кабардино-Балкарии продолжается реализация нескольких крупных проектов по строительству гостиничных комплексов.