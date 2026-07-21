РСТ добился отмены «Электронной путевки» для внутренних туров

Внутренний и въездной туризм в России могут освободить от обязательной передачи данных в государственную информационную систему «Электронная путевка». Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития РФ, проходит финальные стадии межведомственного согласования. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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По словам Уманского, это решение станет итогом многолетней борьбы отрасли с избыточными требованиями. Практическая ценность системы оказалась крайне низкой: через ГИС проходит лишь около 1% общего туристического потока по стране. При этом затраты бизнеса на интеграцию, сопровождение IT-систем и выполнение технических регламентов ложатся тяжелым бременем на компании, особенно в условиях текущих экономических вызовов.

Ситуация обостряется тем, что с 1 сентября заканчивается отсрочка применения требований по новому определению турпродукта. Без принятия законопроекта объем передаваемых сведений резко возрастет, как и административная нагрузка. В РСТ подчеркивают, что для внутреннего туризма размер финансового обеспечения оператора фиксирован (500 тыс. рублей), поэтому тотальный контроль за каждой продажей через систему не имеет экономического смысла.