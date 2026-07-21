РСТ добился отмены «Электронной путевки» для внутренних туров
Внутренний и въездной туризм в России могут освободить от обязательной передачи данных в государственную информационную систему «Электронная путевка». Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития РФ, проходит финальные стадии межведомственного согласования. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По словам Уманского, это решение станет итогом многолетней борьбы отрасли с избыточными требованиями. Практическая ценность системы оказалась крайне низкой: через ГИС проходит лишь около 1% общего туристического потока по стране. При этом затраты бизнеса на интеграцию, сопровождение IT-систем и выполнение технических регламентов ложатся тяжелым бременем на компании, особенно в условиях текущих экономических вызовов.
Ситуация обостряется тем, что с 1 сентября заканчивается отсрочка применения требований по новому определению турпродукта. Без принятия законопроекта объем передаваемых сведений резко возрастет, как и административная нагрузка. В РСТ подчеркивают, что для внутреннего туризма размер финансового обеспечения оператора фиксирован (500 тыс. рублей), поэтому тотальный контроль за каждой продажей через систему не имеет экономического смысла.