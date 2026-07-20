Туроператоры предрекли рост цен на авиабилеты

Рынок туристических услуг заметно трансформируется: простые пакетные туры всё чаще бронируют через онлайн‑агрегаторы, а роль турагента смещается в сторону экспертного сопровождения, сказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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В первом полугодии в России прекратили работу 2,7 тыс. специализирующихся на туризме организаций, на 52,3% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Арутюнов отметил, что туристы, выбирающие экзотические программы, все равно будут обращаться к турагентам.

«Что касается элементарных туров в массовые направления, когда человеку нужен только перелёт и проживание, то такие туристы сейчас уходят к агрегаторам. К турагентам приходят те, кому нужны нестандартные программы — более VIP‑формат, вещи с нестандартными запросами, комбинированные программы, новые направления. Африку люди в большей части бронируют через турагентов, потому что все эти сафари и Занзибар звучат красиво, а на деле там много подводных камней. Чтобы всё это изучить самостоятельно, нужно много времени и энергии. Сегодня к турагенту приходят за его знаниями, экспертизой. За более дорогими, нестандартными, эксклюзивными турами идут к турагенту», — сказал собеседник НСН.

По его словам, стоимость путешествий продолжает расти, и эксперты не прогнозируют скорого удешевления туров.

«Понижения цен точно не стоит ждать. Рост цен на топливо приводит к росту топливного сбора. Мы рекомендуем туристам: если вы знаете, куда собираетесь поехать в ближайшие полгода‑год, то лучше уже сейчас выкупить билеты. Топливо только дорожает. Лучше оплатить билеты сейчас, потому что они станут только дороже. Наземные туры зависят от курса валют. Даже китайцы, приезжая в Москву, говорят, что всё стало стоить дороже, хотя для нас в рублях это несильно изменилось. Турция у нас сейчас дешевле, чем Сочи. Может стать ещё дешевле… Мы вредим внутреннему туризму. У нас сейчас открыты Эмираты — там сейчас большие скидки на лето и осень», — добавил эксперт.

Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов рассказал НСН, что маркетплейс не может стать турагентом и продавать туры, так как этим должны заниматься профессионалы.