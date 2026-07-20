Стало известно, сколько раз россияне пользовались Russpass

Туристической платформой RUSSPASS за шесть лет воспользовались около 115 миллионов раз. Об этом 20 июля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Первоначально это был московский проект, призванный помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. За шесть лет работы RUSSPASS вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки, — уточнил мэр.

Сегодня платформа объединяет свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах России. Этим летом сервис обновил дизайн, сделав удобнее меню и навигацию по сайту.