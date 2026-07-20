Стало известно, сколько раз россияне пользовались Russpass

От Калининграда до Камчатки: 115 миллионов раз россияне выбрали Russpass
Туристической платформой RUSSPASS за шесть лет воспользовались около 115 миллионов раз. Об этом 20 июля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Первоначально это был московский проект, призванный помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. За шесть лет работы RUSSPASS вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки, — уточнил мэр.
Сегодня платформа объединяет свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах России. Этим летом сервис обновил дизайн, сделав удобнее меню и навигацию по сайту.