Стали известны объемы турпотока в Дагестане в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года Дагестан принял 719 тысяч туристов, сообщает региональное министерство туризма. Статистика показала снижение турпотока на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве объяснили этот спад неблагоприятными погодными условиями — весенними паводками и затяжными дождями в марте и апреле.

Несмотря на капризы стихии, туристическая инфраструктура республики не пострадала. Все ключевые объекты притяжения работают в штатном режиме, обеспечивая безопасность гостей.

На фоне адаптации отрасли к новым условиям власти усилили контроль за качеством услуг: к началу июля в регионе официально действуют 197 лицензированных маршрутов, а реестр аттестованных гидов пополнился еще пятьюдесятью специалистами, передает «РБК Кавказ».

Экономические показатели сектора остаются высокими — объем оказанных туристических услуг достиг отметки в 7,7 млрд рублей. Представители крупнейших туроператоров и отелей выражают сдержанный оптимизм: они ожидают традиционного всплеска спроса в пиковый сезон (июль-август). Однако участники рынка также фиксируют тревожную тенденцию — участились случаи отмены ранее сделанных бронирований, что может указывать на изменение потребительского поведения.

Ранее Дагестан и Пакистан договорились о сотрудничестве в АПК и промышленности.