Названы самые популярные направления для отдыха в бархатный сезон

Приморский край и Калининградская область вошли в пятерку самых популярных направлений в РФ для отдыха в бархатный сезон. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

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"Краснодарский край — безоговорочный лидер с долей заказов 21,09%. При этом по сравнению с 2025 годом показатель снизился на 2,5 п. п. Москва на втором месте — 18,16% (интерес к столице вырос на 1,8 п. п.) Санкт-Петербург замыкает тройку — 12,82% (-2,9 п. п.) Калининградская область стабильно удерживает четвертую строчку — 5,54% (-0,1 п. п.) Приморский край стремительно ворвался в пятерку лидеров, заняв пятое место с долей 3,27%. Регион показал рост на 1,2 п. п. — в 2025 году он находился лишь на 10-й строчке», — рассказали в компании.

Республика Татарстан, которая в 2025 году замыкала топ-5 с показателем 3,2%, в 2026 году опустилась на седьмое место, потеряв 0,4 п. п.

Согласно исследованию, в 2026 году доля бронирований отелей в России в бархатный сезон достигла 50%, что на 2 п. п. выше показателя аналогичного периода 2025 года. При этом отдыхать внутри страны стали немного дольше и дешевле. Средняя продолжительность поездки выросла до четырех дней (годом ранее — 3,8 дня), а средняя стоимость суточного размещения снизилась с 8800 до 8500 рублей.

Путешествия вдвоем остаются самым востребованным форматом, занимая 53%, хотя их доля снизилась на 4 п. п. по сравнению с 2025 годом. Соло-путешествия заметно укрепили свои позиции — доля таких туристов выросла на 5 п. п. и составила 31%. Поездки втроем выбирают 10% туристов, что на 1 п. п. больше, чем годом ранее. Компании из четырех человек оформляют 5% заказов (показатель остался неизменным к 2025 году). Большие компании (от пяти человек) составляют 1% бронирований, сохранив долю 2025 года, отметили эксперты.