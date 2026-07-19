Что нужно знать туристам о Твери

Тверь, насчитывающая без малого девять веков (считается, что она на 12 лет старше Москвы, но это не точно), стала частью легендарного маршрута "Золотое кольцо России". И вошла в эту историческую окружность вполне заслуженно: несмотря на войны и пожары, она хранит свои исторические черты и привлекает туристов. Чем?

Например, удобством расположения. Москвич может добраться до этого города на "Ласточке" за неполных два часа (некоторые рейсы чуть более длительные, идут два часа с небольшим). "Сапсан" из Санкт-Петербурга долетает до бывшей столицы Великого княжества Тверского за три часа с копейками (а из Москвы он идет чуть больше часа). Идеальный маршрут выходного дня или однодневный. Главное - знать, что посмотреть.

А посмотреть есть что. Можно прогуляться по местному Арбату, зайти в необычные музеи, полюбоваться "малыми шедеврами" промышленного модерна, посетить храмы и натереть нос памятнику известного шансонье.

Пешеходная Трехсвятская улица - центр притяжения туристов и местных жителей. Здесь можно неспешно пройтись, разглядывая атмосферные постройки ХIХ века, посидеть в кафе, приобрести сувениры на память. Тут же в шаговой доступности - музеи, например "Дверь в Тверь" на Новоторжской улице, который называют музеем-конспектом. Он не столь велик, сколь информативен. Как подобает конспекту, сжато и четко рассказывает об истории города. Билет с экскурсией обойдется в 350 рублей.

Если же вы хотите прикоснуться к прекрасному неспешно - идите в местную картинную галерею, расположенную в императорском дворце. Она насчитывает более 50 тысяч экспонатов. Среди них - коллекция русского искусства XIV-XX веков, шедевры Венецианова, собрание русского пейзажа XIX-XX веков и многое другое. Цена билета - те же 350 рублей.

Неподалеку, на бульваре Радищева, 19 лет назад открыли памятник известному исполнителю "русского шансона" Михаилу Кругу. Исполнитель родился в Твери (тогда - Калинине), жил здесь, сочинял песни. Здесь же и погиб. Он изображен сидящим на скамье с гитарой.

Нельзя обойти стороной и местные набережные. Волга в верхнем течении, конечно, не столь впечатляюща, как например, в Самаре или Волгограде, но виды отсюда открываются весьма живописные. Если перебраться в левобережную, заволжскую часть города, то можно разглядеть исторический центр во всем своем великолепии. От фотографий на память здесь удержаться непросто, да и не надо удерживаться.

Если хочется тишины и уединения - пусть на короткое время, - можно посетить территорию Христорождественского монастыря, основанного не позднее начала ХVI века. С тех пор он неоднократно перестраивался и сейчас несет в себе черты классицизма. Привлекает внимание Воскресенский собор, построенный в начале ХХ века в неорусском стиле, надвратная Спасская церковь, возведенная столетием раньше, и другие строения.

Еще одно место тишины и покоя - природный парк "Березовая роща" в стороне от турмаршрутов, ближе к окраине города. В заповедной зоне на берегу Волги можно сбросить усталость уходящего дня и "перезагрузиться", любуясь водными пейзажами.

Что до общепита, то можно сказать точно - голодными в Твери вы не останетесь. Туристы охотно заказывают знаменитые пожарские котлеты, непревзойденные местные щи, окрошку с щукой, пироги-калитки и прочие кулинарные радости. Цены разнятся - в туристических местах они стремятся к столичным, но можно найти и вполне демократичные заведения.

Тверь - если не "место силы", то место для восстановления сил. Можно просто неспешно бродить по городу, смотреть на закаты и чувствовать прилив энергии. Многие гости отмечают его особенную неброскую притягательность. Иначе говоря, сюда хочется когда-нибудь вернуться.

Кстати

Идея кольцевого маршрута по городам Северо-Восточной Руси появилась у корреспондента газеты "Советская культура" Юрия Бычкова, который придумал ему и название. После серии публикаций в 1967 году маршрут "легализовался" и до сегодняшнего дня прирастает все новыми городами. Изначально их было восемь, но к 60-летию маршрута, которое будет отмечаться в 2027-м, правительство РФ решило дополнить его еще 49-ю населенными пунктами во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Ярославской, Нижегородской и Тверской областях, а также национальными парками "Плещеево озеро" и "Мещера".

Столицей "Золотого кольца" считается Ярославль. 4 июля здесь открыли памятник Юрию Бычкову - журналисту, искусствоведу и первопроходцу маршрута.