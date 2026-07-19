Тверь вошла в национальный маршрут «Золотое кольцо России»

Тверь официально вошла в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Решение было принято на федеральном уровне после длительных обсуждений. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил глава Тверской области Виталий Королев.

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По словам губернатора, власти региона рассчитывают, что новый статус поможет привлечь дополнительный поток туристов, стимулирует экономическое развитие и ускорит обновление городской инфраструктуры. Ранее в правительстве анонсировали масштабное расширение маршрута к его 60-летию.

— Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас! — написал Королев на своей странице в МАКС.

«Золотое кольцо» — это популярный туристический маршрут, проходящий по древним городам к северо-востоку от Москвы. Он объединяет уникальные памятники истории и архитектуры, многие из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Города и два села Нижегородской области — Нижний Новгород, Городец, Чкаловск, Пурех, Богородск, Павлово, Выкса, Арзамас, Дивеево и Большое Болдино — включили в маршрут «Золотого кольца России».