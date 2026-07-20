Часть студенческих общежитий могут переделать в гостиницы

Минобрнауки предлагает запустить новый формат студенческого жилья. Некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития государственных вузов могут перевести в статус гостиниц с более комфортными условиями. Как сообщает "Коммерсантъ", эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. Идея появилась после опроса студентов: две трети из них готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель, уборку и завтраки. Все полученные средства вузы должны будут направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры. При наличии свободных номеров там также смогут размещать участников конференций. По программе капитального ремонта Минобрнауки планирует за четыре года обновить 800 студенческих общежитий.