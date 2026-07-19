Какие претензии туристы предъявляют к черноморским курортам

Туристы, побывавшие в Краснодарском крае, недовольны ценами, сервисом и количеством соседей на пляжах. Список претензий к отдыху на Черноморском побережье Краснодарского края составило издание «Интересная Россия» на основе отзывов путешественников.Самые частые жалобы связаны со стоимостью поездок. Отдыхающие отмечают подорожание жилья, питания, экскурсий, парковок, развлечений и услуг на пляжах. Некоторые путешественники заявляют, что итоговые расходы оказываются выше ожидаемых, а уровень обслуживания не всегда соответствует затратам.

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В период высокого сезона многие популярные пляжи переполнены. Туристы рассказывают о мутной воде после штормов, водорослях и мусоре на отдельных участках побережья. В некоторых отзывах упоминаются неприятные запахи, которые отдыхающие связывают с работой коммунальных служб.

При этом состояние побережья отличается в зависимости от конкретного курорта, погоды и времени года. На многих участках море остается чистым, а территории отдыха регулярно убирают.

Отдельное недовольство вызывает опасность кишечных инфекций. Некоторые туристы рассказывают о высокой температуре и проблемах с пищеварением, из-за которых им приходилось проводить отпуск в гостинице или обращаться за медицинской помощью.

Специалисты отмечают, что такие заболевания могут быть связаны с разными причинами. Среди них – нарушение правил личной гигиены, некачественные продукты, загрязненная вода и сезонный рост числа заболевших в местах массового отдыха. Эксперты считают некорректным связывать каждый случай только с состоянием моря.

Климат региона также подходит не всем путешественникам. Летом температура воздуха на побережье нередко поднимается выше +35 градусов, а высокая влажность усиливает ощущение жары. Такие условия особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Дополнительные проблемы возникают у туристов, которые приезжают на курорты на автомобиле или автобусе. Долгая дорога в жару становится серьезным испытанием, особенно в период максимальной загрузки.

Качество обслуживания остается еще одной причиной недовольства. Некоторые отдыхающие жалуются на отношение сотрудников гостиниц, кафе, магазинов и других объектов туристической инфраструктуры. При этом часть гостей, наоборот, отмечает гостеприимство жителей Краснодарского края и оставляет положительные отзывы.

Несмотря на критику, Черноморское побережье региона сохраняет статус одного из самых популярных направлений внутреннего туризма. Путешественники выбирают его из-за развитой инфраструктуры, разнообразия курортов, природы и возможности отдыхать без оформления зарубежных документов.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что впечатления от поездки зависят от выбранного места, сезона, категории гостиницы и ожиданий самих отдыхающих. Одни готовы мириться с высокой загрузкой пляжей ради теплого моря и южного климата, другие выбирают менее популярные направления.

При этом значительная часть туристов продолжает положительно оценивать отдых на российских курортах. Высокий поток гостей в Краснодарский край сохраняется из года в год.