На сайте «Победы» появилась новая платная услуга

На сайте лоукостера «Победа» в разделе «Еда в полет» появилась новая платная услуга. Блюда теперь можно заказать не только по отдельности, но и готовыми наборами. Мы проверили, выгодно ли пользоваться сервисом.

Всего предлагается три варианта сетов: «Домашний», «Классический» и «Морской». В первый стоимостью 1045 руб. входят «русский» салат, сэндвич с ветчиной и черный чай. При заказе по отдельности эти блюда обойдутся в 450, 490 и 130 руб. соответственно. В сумме – 1070 руб. Вариант «комбо» получается чуть дешевле.

При заказе сета «Классический» (цезарь и сэндвич с курицей плюс чай) выгода символическая. Цена набора – 1430 руб., а если выбрать то же самое отдельно, придется заплатить лишь на 10 руб. больше.

А вот за набор «Морской» предлагается отдать 1990 руб. Между тем входящие в него блюда в сумме на 170 руб. дешевле: цезарь с креветками – 900 руб., сэндвич с лососем – 790 руб., чай – 130 руб.

Питание на рейсах как дополнительную платную услугу «Победа» стала предлагать 2 года назад, с 1 июля 2022-го. До этого пассажирам давали на борту только воду. На сегодня заказ еды доступен для маршрутов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи не позднее чем за 12 часов до вылета, из других аэропортов – за сутки и более.

Что касается сетов, то они и прежде были в меню, но только в детском: набор для малышей до двух лет стоит от 700 руб., для детей постарше – от 850 руб.

Ранее мы писали, что «Аэрофлот» с 1 июля расширил для пассажиров время завтраков на борту.