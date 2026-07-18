Северная Осетия стала одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма

Северная Осетия в 2026 году вошла в число самых востребованных регионов для внутреннего туризма в России. По данным туроператоров, путешественников привлекают в республике не столько бюджетные курортные условия, сколько аутентичная природа, древние башни, живописные ущелья и уникальная атмосфера.

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Интерес к региону дополнительно подогрели публичные события, в том числе свадьба блогера Иды Галич, которая обратила внимание широкой аудитории на такие локации, как Мидаграбинское озеро и Куртатинское ущелье. Среди главных точек притяжения туристы выделили Даргавс, Дигорское и Цейское ущелья.

Программа отдыха в республике разнообразна: помимо прогулок по горам, гости посещают музеи, организуют джип-туры, ужинают в ресторанах с видом на ледники или выбирают оздоровительные отели. Нередко осетинский маршрут комбинируют с поездками в соседние Ингушетию или Чечню.

Стоимость путешествия зависит от уровня комфорта. Недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле (около четырех тысяч рублей в сутки) обойдется примерно в 80 тысяч рублей. Премиальные варианты размещения, включая виллы и спа-отели, могут достигать 50 тысяч рублей за ночь.

Добраться до Северной Осетии из Москвы прямым рейсом можно за три часа. Стоимость авиабилетов туда и обратно в июле 2026 года начинается от 21,7 тысячи рублей. Альтернативные варианты включают перелет до Минеральных Вод с последующей 4,5-часовой поездкой на электричке или путешествие на поезде.

Эксперты туристического рынка отметили, что регион перестал быть экзотическим направлением и стал полноценным маршрутом для отдыха в любое время года. В связи с устойчивым ростом спроса путешественникам рекомендовали бронировать туры и билеты заранее, передает MagadanMedia.

Пока безвизовый режим для россиян доступен в Турции, Таиланде, ОАЭ, Сербии, Черногории, Израиле, Аргентине, Бразилии, а также странах Евразийского экономического союза — Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии.