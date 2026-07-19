Россиянка с протезом бедра покорила Эльбрус

21-летняя россиянка с протезом бедра покорила вершину Эльбруса. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба фонда «Жизнь в Движении».

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17 июля жительница Саратова Александра Гладкова успешно достигла высшей точки Европы — 5642 метра. При этом девушка в 15 лет перенесла ампутацию бедра из-за несчастного случая. Летом 2025 года Гладкова уже поднималась на Эльбрус и достигла отметки 5350 метров, однако из-за штормового предупреждения вернулась назад.

«Прошлый год научил меня терпению, но мечта подняться на вершину и поднять флаг фонда никуда не исчезла, — поделилась Александра Гладкова после спуска, — Эмоции не передать словами. Я хочу, чтобы другие ребята, столкнувшиеся с тяжелыми травмами, узнали про это и тоже осознали: жизнь не заканчивается, в ней по-прежнему есть место для огромных высот».

Уточняется, что экспедиция проходила в рамках проекта «Путь к вершинам» под руководством профессионального горного гида Антона Бричевского, за плечами которого 110 восхождений на Эльбрус. С его слов, залогом успеха Гладковой стали отличная физическая подготовка, правильный психологический настрой и планомерная акклиматизация.

Ранее безногий россиянин первым в истории покорил Эверест на руках. Перед этим, осознавая все риски, уфимец составил завещание и погасил все долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью.