Пассажиры «Домодедово» пожаловались на клопов

Клопы завелись в массажных креслах в аэропорту «Домодедово», сообщает Telegram-канал Baza.

Насекомые кусают пассажиров, которые решили отдохнуть перед вылетом. У путешественников появляются волдыри, следы на коже и зуд. Один из очевидцев рассказал, что он прибыл в воздушную гавань вместе с женой и решил перед вылетом присесть в массажное кресло. В этот момент из другого кресла перед ним выскочил мужчина с укусами на руке и ноге.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что массажные кресла принадлежат одному из арендаторов, который и отвечает за их состояние. Позже их вывели из эксплуатации. Сейчас ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области. Собственнику массажных кресел выдали предписание провести дезинсекцию. В итоге эксплуатацию кресел приостановили.

Ранее стало известно, что в Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».