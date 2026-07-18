В красноярском нацпарке обратились к туристам

Туристам в национальном парке «Красноярские Столбы» разъяснили, почему нельзя кормить животных: это опасно для людей и вредит самим обитателям леса, сообщает «Город Прима» со ссылкой на дирекцию учреждения.

Регулярные угощения могут привести к тому, что звери перестанут самостоятельно искать пищу и утратят навыки выживания. Они начинают чаще выходить к людям в ожидании еды, что повышает риск непредсказуемого поведения. Животные, привыкшие получать еду от людей, могут начать ее требовать. После этого они становятся менее осторожными при контактах с посетителями и могут проявлять агрессию, пояснила начальник отдела экологического просвещения Марина Щербакова.

Кроме того, непривычные продукты из рациона туристов способны вызвать у лесных жителей проблемы с пищеварением, болезни и в некоторых случаях привести к гибели. По словам специалистов, дикие звери должны сохранять естественное поведение и добывать корм самостоятельно. Подкормка со стороны людей не только меняет привычки лесных обитателей, но и влияет на состояние всей экосистемы, добавили в нацпарке.

За нарушение запрета предусмотрен штраф до 4 тыс. руб.