На Камчатке несколько природных парков закрыли для туристов

На Камчатке ввели ограничения на посещение нескольких природных парков и туристических маршрутов из-за извержений вулканов, паводков, высокой пожарной опасности и неблагоприятной погоды, сообщает «Камчатка-информ» со ссылкой на краевое министерство туризма.

В природных парках «Вилючинский» и «Южно-Камчатский» продолжают работать зимние маршруты, однако район Мутновского вулкана остается опасным для посещения. Там зафиксировали газопепловый выброс, повышенную сейсмическую активность, сохраняется угроза оползней и камнепадов.В парке «Ключевской» открыты летние маршруты, но активность Ключевского вулкана усилилась. Возможны пепловые выбросы на высоту до 8 км, что создает угрозу для туристов.В парке «Налычево» из-за паводков временно закрыли автомобильный маршрут «Радыгино – Центральный» и транзитный маршрут «река Налычева – река Островная».В парке «Быстринский» закрыты все маршруты. Причиной стал четвертый класс пожарной опасности и полный запрет на посещение лесов. Сохраняются ограничения и в районах вулканов Шивелуч, Карымский и Крашенинникова. Находиться в радиусе 10 км от Шивелуча запрещено.Проезд по дороге от поселка Термальный до Вилючинского перевала разрешен только по пропускам в три установленных временных интервала. С 20 по 27 июля закроют участок дороги с 306-го по 311-й км, ведущий к горному массиву Вачкажец. Для транспорта организуют объезд.На реках Елизовского округа продолжается подъем уровня воды. На реке Быстрой существует риск размыва моста на трассе Петропавловск-Камчатский – Паратунка.В ближайшие дни в большинстве районов Камчатского края прогнозируют дожди, местами ожидается сильный ветер. В министерстве предупредили, что сплавы по рекам сейчас крайне опасны, и рекомендовали перед поездками уточнять актуальную информацию и соблюдать рекомендации специалистов.

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