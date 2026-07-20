Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов напомнил о необходимости регистрации туристских групп в МЧС перед походами в горы, передает РИА Новости.

По его словам, это нужно для обеспечения безопасности: в случае ЧП спасатели будут точно знать маршрут и количество человек, что позволяет быстро прийти на помощь.

Он также отметил, что в России действует обязательная аттестация инструкторов-проводников. В Камчатском крае в реестр включены 352 человека по пешеходному, водному, лыжному, горному и альпинистскому видам туризма. В 2026 году уже прошли две аттестации по пешеходному и две по горному туризму, в планах — водная. Аттестацию проводят региональный центр «Камчатка и Камчатская федерация альпинизма.Ранее сотрудники МЧС нашли и спасли сторожа на Камчатке, пропавшего в лесу. Мужчина охранял базу отдыха, но после того, как закончились продукты, отправился в город на вездеходе и перестал выходить на связь. Спасатели вылетели на вертолете Ми-8 и с помощью беспилотной разведки вышли на след техники, а затем нашли и самого мужчину в шести километрах от базы — вездеход сломался, и он повредил ногу, не мог двигаться. Пострадавшего подняли на борт лебедкой и эвакуировали в город, он идет на поправку.