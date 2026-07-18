Рейсы из Санкт-Петербурга и Калининграда снова задерживаются

В аэропорту Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области скорректировали расписание. Несколько рейсов задерживаются как на прилет, так и на вылет. Большинство отклонений от графика незначительные, однако есть и более продолжительные.

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Так, U6 391 «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга прибывает с опозданием на 5,5 часа. Airbus A321 приземлится в Храброво в 16:40 вместо 11:05 по расписанию.

На 4 часа задерживается FV 6333 авиакомпании «Россия» из Пулково. Вместо 07:10 самолет, по данным онлайн-табло, ожидается в 11:10. Менее продолжительное опоздание у рейса DP 6837 «Победы» из Москвы.

Корректировки коснулись и вылетов. Так, U6 372 «Уральских авиалиний» в Москву отправится на 5 часов позже – в 17:35 вместо 11:45.

С 4-часовым опозданием вылетит и самолет «России», выполняющий рейс FV 6334 в Санкт-Петербург. Для пассажиров московских рейсов ситуация выглядит лучше: вылеты DP 6838 «Победы» и SU 1001 «Аэрофлота» перенесены на менее продолжительное время.

В аэропорту Пулково также сохраняются задержки, однако в большинстве случаев они не превышают одного-двух часов. На 3 часа отложен SU 786 в Анталью: вместо 09:35 его отправление ожидается в 12:05.

Впрочем, после полудня расписание постепенно стабилизируется. Большинство рейсов из Храброво и Пулково выполняются по графику или с минимальными отклонениями.