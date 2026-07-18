Эксперты раскритиковали идею возвращать туристам полную стоимость тура

Предложение ЛДПР обязать туроператоров возвращать туристам полную стоимость тура при отказе от поездки по уважительным причинам вызвало скептическую реакцию в профессиональном сообществе. Эксперты говорят: идея выглядит привлекательной для потребителей, но оставляет без ответа главный вопрос – кто оплатит возникающие убытки.

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Поводом стало письмо лидера ЛДПР Леонида Слуцкого вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Партия предлагает расширить перечень оснований, при которых турист сможет отказаться от поездки без удержания фактически понесенных расходов. В числе таких причин – болезнь, смерть близкого родственника, утрата документов, а также перебои в транспортном сообщении, включая задержки авиарейсов и другие логистические проблемы.

Сейчас в большинстве случаев при отказе от тура деньги возвращают за вычетом ФПР. В ЛДПР считают, что это несправедливо, если поездка сорвалась по независящим от человека обстоятельствам.

Однако основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов напоминает: подобные инициативы появляются далеко не впервые.

«Выборы близко. Такие предложения поступали и раньше. Если рассматривать всерьез подобную юридическую конструкцию, то нужно сразу определять, за чей счет банкет. Почему туроператоры должны принимать на себя убытки при отсутствии вины с их стороны?» – отмечает эксперт.

По его словам, законодатель уже пытался найти решение этой проблемы. Обсуждались варианты, при которых компенсации могли бы выплачиваться за счет фонда персональной ответственности туроператоров или через обязательное страхование риска невозможности выезда. Однако дальше обсуждений дело не пошло.

«В итоге инициативы подобного рода не прошли даже первичную экспертизу», – говорит Георгий Мохов.

Даже если предположить, что инициатива когда-нибудь станет законом, бесплатной она не окажется, отмечают эксперты. Дополнительные риски туроператоры неизбежно заложат в стоимость туров, и это приведет к их удорожанию.

Есть и еще один риск – рост потребительского экстремизма. Чем шире перечень оснований для безусловного возврата денег, тем больше соблазн использовать их как способ отказаться от поездки без финансовых потерь. А значит, вместе с защитой добросовестных туристов законодателям придется думать и о том, как защитить рынок от злоупотреблений.