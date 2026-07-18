Как Анапа спасает туристический сезон в Краснодарском крае

Анапа спасает туристический сезон в Краснодарском крае
Анапа стала драйвером туристического сезона в Краснодарском крае. Системы бронирования продолжают фиксировать спад интереса к региону. Например, по данным TravelLine, число заказов номеров в целом по территории в первой половине июля сократилось на 28% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заездов – на 14%, а количество отмен выросло на 42%.
Однако если рассматривать краснодарские курорты по отдельности, то оказывается, что вниз показатели в основном тянет Сочи: тот же спад по заездам здесь составляет 20%. А в Анапе, наоборот, прирост 18%.
Эту тенденцию подтверждают и туроператоры. По словам руководителя компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, спад в Сочи стал заметен еще в декабре 2025 года, и в это же время рванула вверх Анапа.
«Она показывала феноменальную скорость – плюс 40–60%. А после того, как начались проблемы в Крыму и часть туристов переориентировалась на Краснодарский край, рост увеличился до 100% год к году», – говорит эксперт. И в июле этот темп сохраняется.
По мнению гендиректора туроператора «Турплатформа» Сергея Толчина, Анапа наращивает турпоток прежде всего за счет жителей Южного федерального округа – сказывается топливный фактор.
«Я проехал все побережье от Сириуса до Благовещенской. В регионе заметно меньше обычного машин из Центральной России и Поволжья – номера в основном местные. Они на одном баке могут доехать до моря и вернуться», – отметил он.
Эксперты считают, что туристический бум в Анапе позволит региону нивелировать «провал» в Сочи и других городах:
«Он дает возможность Краснодарскому краю в целом сбалансировать турпоток на уровне 2025 года», – говорит Сергей Ромашкин.
Ранее TourDom писал, что в Анапе до сих пор не все пляжи получили разрешение на открытие сезона.