Пять интересных мест под Екатеринбургом, куда легко попасть без машины

Лето в этом году выдалось непростым: дожди размывают дороги, а проблемы с бензином делают дальние поездки на машине рискованными. Но это не повод сидеть дома.

В окрестностях Екатеринбурга есть как минимум пять городов, куда можно добраться на общественном транспорте, электричке или даже трамвае. И провести там выходные так, что никакая машина не понадобится. Рассказываем, куда поехать и что посмотреть. Об этом пишет портал «Глобал Сити».

Верхняя Пышма: музеи, театр и трамвай

Верхняя Пышма – один из немногих городов, куда из Екатеринбурга ходит междугородний трамвай. Это уже само по себе приключение. А на месте – Музейный комплекс УГМК с раритетными автомобилями, военной техникой, самолетами и планетарием. Здесь же работает частный театр «Театрум» с классикой и современными постановками, а также книжный центр «Книги, кофе и другие измерения» с лекциями и кинопоказами. Для прогулок подойдут «Манин парк» с колесом обозрения или спокойный Парк УГМК с фонтанами.

Сысерть: Бажов, завод и набережная

Родина Павла Бажова – в 50 километрах от Екатеринбурга. На автобусе с Южного вокзала – полтора часа. Главное – природный парк «Бажовские места» с озером Тальков Камень. В центре – арт-кластер «Лето на Заводе» с культурной программой по выходным, а на набережной можно взять в прокат сап-борд или катамаран. Есть и пляжи – как благоустроенные, так и дикие.

Ревда: Демидовы и гора Волчиха

В 45 километрах от Екатеринбурга – автобусом или электричкой за час. Главное – музей «Демидов-центр» в старом здании заводской конторы и Ревдинский пруд XVIII века. Для любителей природы – гора Волчиха с летними походами и скалы Смолин камень и Соколиный камень. В городе стоит найти Железный фонтан и «дом-муравейник» на улице Горького.

Среднеуральск: озеро, ГРЭС и археология

Самый близкий к столице Урала город – 20 километров, 30–40 минут на автобусе. Главное – Исетское озеро с пляжами и лодочными прогулками, а также острова для пикников. Среднеуральская ГРЭС и ДК энергетиков напоминают об индустриальном прошлом. А для любителей древностей есть археологические памятники Исетской культуры на берегах озера и скалы Чертово Городище рядом.

Каменск-Уральский: каньон, колокола и граница Сибири

В 100 километрах от Екатеринбурга – электричкой или автобусом за полтора часа. Этот город – буквально музей под открытым небом. Главное – Исетский каньон со скалой Каменные ворота и речные трамвайчики, подвесные мосты, исторический центр с купеческими особняками и краеведческий музей в здании бывшего заводоуправления. Для активных – порог Ревун и Смолинская пещера. А еще там проходит граница Урала и Сибири – прямо по реке Каменке, с памятной аркой.