Тотальная перезагрузка ожидает курорт «Гора Белая»

Горнолыжный курорт «Гора Белая» подвергнут полной ревизии. Губернатор Денис Паслер распустил старую рабочую группу по развитию курорта и собрал новую команду, сообщили в правительстве Свердловской области. В неё вошли топ-менеджеры УГМК, чиновники областного минэкономики и мэрии Нижнего Тагила. Возглавит структуру вице-губернатор Дмитрий Ионин.

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Свежей группе предстоит провести ревизию того, что уже построено на склоне, и решить, сколько новых объектов потребуется возвести. Также участникам нужно оценить будущее проекта в рамках договора о комплексном развитии территории и составить чёткий план действий так называемую «дорожную карту».

Предыдущую группу, которую создал экс-губернатор Евгений Куйвашев, Паслер постановил ликвидировать. Изначально предполагалось, что курорт будет развивать группа «Синара», но компания передумала и отказалась от этих планов. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщало в июле 2024 года.