Что изменилось в Сочи для туристов этим летом

В Сочи подвели первые итоги сезона – мэр города-курорта дал большую пресс-конференцию. Мы выбрали только то, что действительно может быть полезно туристам.

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Сочи сегодня

Большой Сочи остается самым востребованным курортным направлением России. С начала года город принял более 3,6 млн туристов. В июле гостиницы заполнены в среднем на 77%, а на август уже забронировано около 72% номеров.

Пляжей с «синим флагом» стало больше

Самое заметное изменение касается пляжей. Сертификаты качества получили 133 – на пять больше, чем год назад. Из них 66 отмечены «синим флагом», который считается высшей категорией. Такой статус означает, что вода соответствует санитарным нормам, на территории есть спасатели, необходимая инфраструктура и условия для маломобильных гостей.

Всего в городе – около 180 благоустроенных пляжей. На некоторых из них появились дополнительные теневые навесы, спортивные и детские площадки и даже серф-станции. Так, на «Маяке» открыли корт для падел-тенниса, а на «Ривьере» расширили семейную зону отдыха.

Спасатели на берегу и водолазы в море

В этом сезоне на пляжах усилили меры безопасности. За порядком следит более 750 спасателей, а акваторию регулярно обследуют водолазы. С мая уже проведено около 3,5 тыс. анализов морской воды, и все они соответствуют нормам.

На побережье установлено свыше 2 тыс. камер видеонаблюдения, часть из которых подключена к системе «Безопасный город». Кроме того, появилось голосовое оповещение на случай воздушной тревоги и новые указатели к ближайшим укрытиям.

Туристический налог бьет рекорды

Еще одна тема – туристический налог. В прошлом году бюджет Сочи получил от него 1,065 млрд, хотя рассчитывал лишь на 500 млн. Плюс в нынешнем году в местную казну поступило уже свыше полумиллиарда из запланированных 900 млн руб. Рост объясняется тем, что после легализации гостевых домов число официальных объектов выросло почти в 4 раза – с 418 до 1,6 тыс.

Для туристов турналог уже стал привычной частью стоимости проживания. В 2026 году его ставка выросла до 2%, а минимальный платеж составляет 100 руб. за сутки, независимо от цены номера.

При этом власти пока не показали, какие именно объекты были построены или обновлены на собранные средства.

Если рейс отменен, деньги за отдых не пропадут

После многочисленных задержек и отмен рейсов некоторые сочинские горные курорты изменили правила работы с гостями. Если турист не смог приехать из-за отмены авиарейса, гостиницы готовы вернуть деньги, перенести даты отдыха или компенсировать пропущенные дни, сообщил мэр, добавив, что это стало одной из самых заметных мер нынешнего сезона.