В России хотят изменить размер удержания при отказе от ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект новых правил, которые меняют порядок взимания платы при отказе от поездки на поезде. Если инициативу утвердят, перевозчики смогут самостоятельно определять размер удержания, однако оно не сможет превышать 10% стоимости сданного билета.

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В ведомстве пояснили, что необходимость изменений связана с заметным ростом числа отменяемых поездок. Во время пандемии коронавируса размер платы за отказ от места в вагоне был снижен до минимума, после чего количество таких операций резко увеличилось.

Статистика, приведенная ФАС, показывает, что только в 2025 году пассажиры отказались более чем от 25 млн железнодорожных билетов. При этом повторно удалось реализовать лишь 5,9 млн, тогда как почти 9 млн так и остались невостребованными. Около половины отмен было оформлено менее чем за пять суток до отправления состава, когда найти нового пассажира значительно сложнее.

Перевозчики уже используют механизм листов ожидания, позволяющий предлагать освободившиеся места другим желающим, однако существующая система не решает проблему в полной мере. По мнению авторов инициативы, возможность самостоятельно устанавливать размер платы позволит сократить число бронирований «на всякий случай», когда пассажиры заранее приобретают несколько вариантов поездки, а затем отказываются от лишних билетов.

Ожидается, что нововведение поможет уменьшить искусственный дефицит мест и повысит доступность билетов в праздничные дни и сезон отпусков. Предложение получило поддержку Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».