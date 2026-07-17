В Кабардино-Балкарии увеличилось число объектов размещения туристов

Число средств коллективного размещения туристов в Кабардино-Балкарии по итогам первого полугодия достигло 645 единиц, сообщил глава республики Казбек Коков.

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«По итогам первого полугодия текущего года число коллективных средств размещения в КБР достигло 645 объектов. В Черекском районе их насчитывается 47: 19 — в Верхней Балкарии, 10 — на Голубых озерах, девять — в Аушигере, а также в Бабугенте, Безенги, Жемтале, Кашхатау и Урочище Уштулу», — отметил Коков по итогам посещения туристических объектов и средств размещения в Черекском районе.

Во встрече приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров и генеральный директор института развития Кавказ. РФ Андрей Юмшанов.

Делегация ознакомилась с работой нового гостиничного комплекса "Идарей", построенного при содействии нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и отеля "Аушигер сити". Оба объекта расположены в районе термальных источников села Аушигер.