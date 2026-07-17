Турпоток в санатории Нальчика за полгода вырос более чем на 20%

Здравницы Нальчика — главного бальнеологического курорта Кабардино-Балкарии — с начала года нарастили турпоток на 22%. Санатории столицы республики приняли порядка 95 тысяч отдыхающих.

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«По итогам шести месяцев текущего года оздоровление на курорте федерального значения Нальчик прошли 27 тысяч человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Всего же столицу Кабардино-Балкарии за это время посетили 95 тысяч туристов», — сообщается на сайте правительства региона.

В кабмине подчеркивают, что востребованность санаторно-курортного лечения в республике продолжает расти. Кабардино-Балкария принимает туристов, выбирающих такой вид отдыха, из 50 регионов России, а также зарубежных стран. Интерес к региону обусловлен уникальными природно-климатическими факторами, минеральными водами и развитой инфраструктурой.

В санаторно-курортном комплексе КБР сейчас насчитывается около 20 объектов в общим коечным фондом 4 766 мест.