Роспотребнадзор одобрил для купания восемь пляжей Петербурга и Ленобласти

Один пляж Санкт-Петербурга и семь пляжей Ленинградской области признаны безопасным для купания по результатам мониторинга качества воды в зонах рекреации. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и области.

"Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам только на одном пляже в Выборгском районе: 1-е Суздальское озеро (Верхнее)", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, в Ленинградской области к безопасным отнесены семь пляжей, расположенных в Приозерском районе: озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское и река Бурная.

В пресс-службе отметили, что в большинстве других водных объектов города и области качество воды не соответствует санитарным нормам. В частности, купание не рекомендуется на пляжах Финского залива, на озере Разлив, а также в некоторых других акваториях, включая Ладожское озеро и реку Ижору.

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, выходные дни в регионе ожидаются контрастными. 18 июля будет солнечной и жаркой, в Санкт-Петербурге ожидается до 28 градусов, 19 июля прогнозируют кратковременные дожди и понижение фона температуры до 23-25 градусов.