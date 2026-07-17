Более трети глэмпингов выставлено на продажу

Аналитический центр Корпорации недвижимости «АСТОРИУС» (АО) провел исследование рынка глэмпингов и загородных баз отдыха. По данным BFM.ru, на «Авито» в июле 2026 года размещено более 150 объявлений о продаже действующих глэмпингов. При этом, по информации портала «Турдом», в России сегодня действует 429 глэмпингов — то есть выставлено более трети.

В аналитический центр «АСТОРИУС» поступают запросы от владельцев, желающих продать бизнес. Часто выявляется проблема: объект построен на землях сельхозназначения или в СНТ, где коммерческая деятельность запрещена.

«Мы разъясняем: прежде чем продавать, нужно привести объект в соответствие с законом. Для уже построенного это в разы сложнее, чем на этапе планирования», — отмечают в центре.

Около 60% глэмпингов не могут легализоваться из-за ошибок на этапе строительства. Такие объекты теряют доступ к госпрограммам поддержки и попадают в зону риска — вплоть до сноса за счет владельца.

Наибольшая концентрация предложений — на Юге России (Краснодарский край, Крым, Ставрополье), в Московской и Ленинградской областях, а также в развивающихся регионах (Татарстан, Тверская область, Карелия) и Свердловской области. Причины массовых продаж: перенасыщение и стагнация спроса после бума 2021–2024 годов, жесткое ужесточение регулирования (с 1 июня 2026 года вступил в силу ГОСТ для глэмпингов, обязательная классификация и реестр), а также рост операционных расходов (материалы подорожали на 30–40%, кадровый голод, рост зарплат). Срок окупаемости увеличился с 3 до 5–6 лет.

При этом объем господдержки туристической отрасли в 2026 году составляет более 10 млрд рублей (субсидии на модульные средства размещения, технологическое присоединение, гранты, льготное кредитование). Однако инвестор, строящий «на свой страх и риск» с нарушением ВРИ, лишает себя доступа к этим средствам, а объект становится «миной замедленного действия» — его невозможно легально продать, он не пройдет классификацию и может быть снесен.

Аналитический центр «АСТОРИУС» отслеживает изменения в законодательстве и тренды туристической недвижимости.

Текущие продажи — это чистка рынка: уходят слабые игроки. Подготовленным инвесторам это открывает окно возможностей, неподготовленным — грозит ловушкой. Главный урок 2026 года, подчеркивают в Аналитическом центре «АСТОРИУС»: инвестиции в туристическую недвижимость требуют профессионального сопровождения на всех этапах — от выбора участка до ввода объекта в эксплуатацию.