В Геленджике после залпового дождя начали уборку улиц и пляжей

В Геленджике сегодня утром прошел сильный дождь. Больше всего воды было в центре города, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Дождь уже закончился, вода постепенно уходит. Пострадавших нет.

Дождь затронул несколько пляжей. Коммунальные службы сразу начали убирать улицы, набережную и пляжи. Техника уже работает, все обещают закончить быстро.

Жителей и туристов просят быть осторожнее там, где еще осталась вода. Если нужна помощь, звонить по телефону ЕДДС +7 (86141) 2-08-95.