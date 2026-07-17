От джигитовки до путешествия по Уралу: как пройдет фестиваль «Конное достояние»

В парке «Радуга» с 17 по 19 июля пройдет IV Фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние» — масштабный проект Кремлевской школы верховой езды и столичного Департамента культуры. Гостей познакомят с удивительным миром Урала — края древних легенд, богатых традиций и талантливых мастеров. Фестиваль проходит в рамках проекта «Лето в Москве». Вход свободный.

Выводка лошадей, танцы и игры

Главным проводником фестиваля станет легендарный Данила-мастер — герой уральских сказов Павла Бажова. Вместе с ним посетители отправятся в увлекательное путешествие по миру народных преданий, познакомятся с историей Урала, его ремеслами, традициями и культурой народов, веками населявших этот край.

Урал считается сокровищницей России. Именно здесь добывают знаменитые самоцветы, прославившие край на весь мир. Фестиваль предлагает взглянуть на это богатство по-новому: самые ценные самоцветы Урала — это не только минералы, но и живые символы его истории, характера и традиций — лошади.

Особое место в программе займет театрализованная выводка национальных пород, объединяющая историю, этнографию и театральное искусство. Хендлеры (специалисты, которые будут выводить лошадей на манеж) будут представлены в образе одного из народов Урала: башкир, татар, марийцев, хантов и русских. Каждая порода получит собственный самоцвет — драгоценный камень, отражающий ее характер, происхождение и особенности.

Атмосферу народного праздника создадут выступления танцевального коллектива «Добрянка», фольклорной группы «Ромода», яркие шоу коллектива «Альтаир», а также традиционные русские, башкирские и удмуртские танцы. На протяжении дня будут проходить традиционные уральские игры, тематические викторины, интерактивные программы и танцевальный флешмоб, который объединит всех участников праздника.

Мастер-классы и соревнования

Особой популярностью традиционно пользуются ремесленные мастерские, где каждый сможет своими руками создать памятный сувенир. На мастер-классе по ювелирному делу участники изготовят кольцо, украшенное ярким камнем, напоминающим знаменитые уральские самоцветы. В кожевенной мастерской гости познакомятся с древними традициями обработки кожи, научатся плести браслеты и элементы традиционных казачьих нагаек.

В кузнице мастера покажут секреты искусства, которое на протяжении многих веков сопровождало развитие конной культуры России. Любителей джигитовки ждут мастер-классы по фланкировке — владению традиционной казачьей шашкой. Для юных посетителей будет работать арт-зона, где каждый сможет раскрасить изображение коня Кефирчика.

А еще пройдут соревнования по хоббихорсингу, которые уже стали доброй традицией. Принять участие в них сможет любой желающий независимо от возраста.

Программа фестиваля национальных пород лошадей «Конное достояние»:

— 12:00–19:00 — работа мастер-классов, сцены и главного поля. Выдача паспортов хранителя национальных конных традиций, вручение приза дня за прохождение мероприятий на стойке выдачи призов;

— 12:00 — флаговое шоу коллектива «Альтаир»;

— 12:05 — выступление танцевального коллектива «Добрянка»;

— 12:10 — выступление фольклорной группы «Ромода»;

— 12:20 — традиционная уральская игра;

— 12:30 — викторина;

— 12:40 — театрализованная породная выводка лошадей;

— 13:00 — викторина;

— 13:10 — соревнования по хоббихорсингу для всех желающих;

— 14:10 — викторина;

— 14:20 — породная выводка лошадей;

— 14:50 — выступление танцевального коллектива «Добрянка»;

— 14:55 — танец фестиваля;

— 15:00 — казачий час;

— 16:00 — флаговое шоу от коллектива «Альтаир»;

— 16:10 — выступление танцевального коллектива «Добрянка»;

— 16:15 — выступление фольклорной группы «Ромода»;

— 16:25 — традиционная уральская игра;

— 16:35 — викторина;

— 16:45 — спортивная выводка лошадей;

— 17:00 — викторина;

— 17:10 — соревнования по хоббихорсингу для всех желающих;

— 18:10 — выступление танцевального коллектива «Добрянка»;

— 18:15 — театрализованная выводка лошадей;

— 18:30 — породная выводка лошадей;

— 18:45 — танец фестиваля.

Фестиваль «Конное достояние» — культурно-просветительский проект, который рассказывает о народах России, их традициях, ремеслах и истории при помощи одного из самых древних символов нашей страны — лошади. Каждый этап посвящен отдельному региону страны и раскрывает его уникальное культурное наследие.

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