В Анапе 89 пляжей получили разрешение на работу после уборки мазута

Разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в Оперштабе Кубани со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Комиссия координирует работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Как рассказали в кабмине, сейчас на пострадавших от мазута пляжах Анапы идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Все работы контролирует Роспотребнадзор. Еще 12 пляжей проходят необходимую экспертизу.

Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. В ликвидации последствий ЧС задействованы 768 человек и 186 единиц техники, уточнили в правительстве.

Ранее "РГ" писала, что в Приморско-Ахтарске временно запретили купание на одном из пляжей. Ранее там были обнаружены выбросы нефтепродуктов. Их ликвидация началась несколько дней назад.

Тем временем в Темрюкском районе приступили к очистке пляжей от загрязнений. Незначительные выбросы обнаружили на нескольких пляжах станицы Голубицкой, а также поселков Пересыпь и Кучугуры. Общая протяженность загрязнения составила 5-6 километров. Также на побережье нашли участки с загрязненными водорослями.

В связи с этим в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. На всех загрязненных участках уборка началась незамедлительно.