Отдых в Анапе: много ли народу и есть ли мазут

Официальные документы, разрешающие открыть пляжный сезон, получили 89 пляжей Анапы. Еще по 12 экспертиза пока не завершена. Ситуация обсуждалась сегодня на заседании правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, возглавляемой вице-премьером РФ Виталием Савельевым.

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Отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута территориях продолжается. Заявляется, что эта работа, а также состояние акватории Черного моря и побережья контролируется Роспотребнадзором.

Между тем власти Анапы сообщают, что сейчас в городе отдыхает 126 тыс. туристов. По словам мэра Светланы Масловой, работает около 1,6 тыс. объектов размещения. В среднем они заполнены на 65%. Санатории загружена на 80%, но вот детские здравницы – только наполовину.

Местные блогеры сегодня утром и днем опубликовали видео с побережья: в некоторых местах есть водоросли, но в целом и вода, и песок чистые.

А туристы говорят, что мазут еще встречается точечно: иногда в море, иногда на пляжах. И новый песок им не очень нравится – мол, старый был лучше.

Еще один минус – беспилотная опасность.

«Неспокойно в Анапе. Сирена каждую ночь и днем. Также слышна работа ПВО», – отмечают отдыхающие.

Но в общем, по их словам, на курорте хорошо и народу не очень много.