На курорте Эльбрус откроется альпинистский городок

Курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии готовится к открытию альпинистского комплекса «Городок» на высоте 3 800 метров. В этом году здесь также должны появиться новый видовой ресторан на канатке и гараж ратраков.

© «Это Кавказ»

«На Эльбрусе идет активный строительный сезон. Ввести в эксплуатацию в 2026 году планируется два новых объекта на Эльбрусе — видовой ресторан с сервисами на новой канатке EL6 и гараж ратраков. Альпинистский комплекс „Городок“ готовится к открытию в конце лета. Это комфортабельные модули для альпинистов с удобствами, кухней и всей необходимой бытовой техникой на высоте 3 800 метров», — сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

Отмечается, что в подготовительной стадии на курорте находятся еще более новых десятка объектов. Проинспектировать ход крупных строек в туристической локации в Кабардино-Балкарию приехал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Он осмотрел площадку будущего отеля «Приют одиннадцати».

«На высоте 4 100 метров выполняются работы по изготовлению армокаркасов для свай, идет демонтаж существующего свайного фундамента. Началась реконструкция трансформаторной подстанции», — пояснили в Кавказ.РФ.

Новая концепция курорта Эльбрус

Чуть ниже на леднике Гарабаши будут созданы бугельная и кресельная канатки для круглогодичных тренировок спортсменов. В институте развития рассказали, что сейчас объявлен конкурс на проектирование площадки.

В восточном секторе курорта запланировано строительство восьми новых горнолыжных трасс В конце мая Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на их создание. Планируется, что поднимать райдеров в новую зону катания будут современные отечественные десятиместные кабины «Аэрис».

Кроме того, по новому проекту благоустройства курорта от архитектурного бюро «Ярус» общественные пространства станций канатных дорог превратятся в комфортные зоны отдыха и медитативного погружения в пейзаж, отмечают в Кавказ.РФ.