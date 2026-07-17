Начало полноценного летнего сезона на черноморских курортах привело к резкому обострению скрытых конфликтов между различными категориями отдыхающих. Высокая плотность людей на побережье вынуждает местных жителей полностью отказываться от посещения центральных пляжных зон.

© runews24.ru

Аналитики выделили пять ключевых категорий граждан, чье специфическое поведение у воды вызывает максимальное недовольство у окружающих. В сформированный перечень вошли нетрезвые компании, чрезмерно шумные подростки на гидротехнических сооружениях и безответственные родители, полностью игнорирующие действия собственных детей.

Ироничный поведенческий гид по прибрежным территориям публикует сетевое издание kubanpress.ru.

. Как сообщил главный редактор портала Евгений Мельченко, из-за критического наплыва туристов прибрежная вода в популярных зонах Сочи быстро загрязняется остатками косметических средств и бытового мусора. По этой причине коренные сочинцы предпочитают уезжать на труднодоступные дикие участки побережья.

В рамках исследования специалисты классифицировали отдыхающих по уровню создаваемой ими опасности для психологического и физического комфорта соседей. Наиболее критический статус получили выпивающие компании, которые часто устраивают карточные турниры, громко спорят на отвлеченные темы и вступают в открытые перепалки с другими туристами. Чтобы избежать конфликтов и крупных штрафов за потасовки в общественных местах, авторы материала рекомендуют отдыхающим использовать наушники с функцией активного шумоподавления и лояльнее относиться к особенностям курортного поведения соотечественников.