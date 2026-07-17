Где российские туристы предпочитают проводить бархатный сезон

Чаще всего россияне планируют отдых в бархатный сезон 2026 года в Сочи и Анталье. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

В частности, в первой половине сентября лидером по числу поисковых запросов стал Сочи (38% от всех поисков). На втором месте - Анталья (7%). Доля покупок распределилась иначе: Сочи составил 42%, Анталья и Махачкала по 10%. Также в топе Геленджик и Ларнака. Самый дешевый билет на этот период из Гюмри в Сочи за 3,9 тыс. рублей, самый дорогой из Санкт-Петербурга в Сочи за 58 тыс. рублей. Самый короткий перелет из Батуми в Сочи займет 50 минут, самый длинный из Шанхая в Сочи - почти 12,5 часа.

По данным сервиса, с 16 сентября по 15 октября Сочи остается лидером по поискам (48%), далее следует Анталья (19%). Доля покупок: Сочи 56%, Анталья 15%. На третьем месте Махачкала с 8% поисков и 8% покупок. Активно набирают популярность Хургада и Шарм-эш-Шейх, их доли в поисках достигают 2,5% и 2,6% соответственно. Самый дешевый билет на этот период из Перми в Сочи за 1,7 тыс. рублей, самый дорогой из Пекина в Сочи за 41 тыс. рублей. Самый короткий перелет из Минеральных Вод в Сочи займет один час, самый длинный из Якутска в Сочи - почти 12 часов.

С 16 по 31 октября лидером становится Анталья (33% поисков). Сочи на втором месте (26%). Доля покупок: Анталья 30%, Сочи 29%. Заметно растет интерес к Хургаде (5% поисков), Ларнаке (1,5%) и Дубаю (4%). Появляются первые бронирования на Маврикий. Самый дешевый билет из Хургады в Анталью продается за 1,5 тыс. рублей, самый дорогой из Санкт-Петербурга в Анталью за 31 тыс. рублей. Самый короткий перелет из Эрджана в Анталью займет один час, самый длинный из Салехарда в Анталью - почти 7,5 часа.

Как отметили эксперты, в ноябре бархатный сезон в РФ и Европе практически завершается. Основной спрос смещается в Египет, ОАЭ, страны Азии. Абсолютным лидером по поискам становится Пхукет (31%), за ним следуют Фукуок (12%), Санья (15%) и Дубай (9%). Доля покупок: Пхукет 19%, Фукуок 21%. Мале и Маврикий также входят в топ. Самый дешевый билет из Ханоя во Фукуок продается за 1,8 тыс. рублей, самый дорогой из Москвы в аэропорт Пхукета за 127 тыс. рублей. Самый короткий перелет из Хошимина во Фукуок займет один час, самый длинный из Петербурга в Фукуок - почти 15 часов.