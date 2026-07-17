Спрос на отдых на юге России изменился

Отпускной сезон начался для туристов с корректировки планов на отдых на фоне проблем с топливом и участившихся атак дронов.

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В январе-мае путешественники ездили по стране чаще, чем год назад. Количество поездок составило 34 млн 200 тысяч, оно выросло более чем на 6%, рассказали в Минэкономразвития. В первый месяц лета, когда на курортах начинается высокий сезон, бронирований оказалось меньше, чем в прошлом году. По данным Российского союза туриндустрии, снижение составило почти 5%.

Помимо проблем с бензином и дизтопливом, а также периодическими режимами «Ковёр» из-за угрозы прилёта БПЛА в аэропортах, спрос на отдых в стране замедляет также укрепление рубля. Зарубежный отпуск становится более привлекательным по цене, пишет РБК.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России «будет в любом случае» даже с учётом ограничений, связанных с вопросами безопасности.