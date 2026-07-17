Власти Кубани инвестируют в развитие туристической инфраструктуры

В 2026 году власти Краснодарского края выделят 395 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры региона. Поддержку получили 10 проектов на сумму свыше 101 млн рублей. Финальный отбор стартует 20 июля, на него направят 293,6 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

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Средства можно использовать на обустройство пляжей, создание объектов кемпинг-размещения, развитие доступной туристической среды и национальных маршрутов, обустройство туристических маршрутов или разработку электронных путеводителей по ним.

В 2025 году в рамках нацпроекта на поддержку инициатив по развитию туристической инфраструктуры выделили 437 млн рублей. Финансирование получили 38 проектов, причём большая часть — в Анапе.

Заявки на участие в последнем отборе 2026 года принимают до 2 августа включительно. Заявитель обязан вложить не менее 30 % собственных средств.

Ранее сообщалось, что почти 96 млн рублей турналога планирует получить мэрия Краснодара в 2026 году.