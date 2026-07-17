Стало известно, сколько людей посетило туристические центры «Москва»

Около 200 тыс. гостей посетили туристические центры «Москва» за 1,5 месяца работы проекта «Лето в Москве». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«Гости активно интересовались мероприятиями – от фестивалей на ВДНХ до арт‑павильонов "Сделано в Москве". Частыми были запросы о бумажной карте квеста по "Усадьбам Москвы" и афише фестиваля "Театральный бульвар". За первые 1,5 месяца работы проекта "Лето в Москве" туристические центры "Москва" приняли около 200 тыс. посетителей. Среди гостей – не только россияне, но и путешественники из других стран, например Ганы, Казахстана, Китая, Малайзии и Саудовской Аравии», – говорится в сообщении.

Так, семья из Нижнего Новгорода побывала в туристическом центре «Матрешка Москвы», расположенном в парке «Зарядье». За небольшой промежуток времени путешественники успели не только почувствовать атмосферу города, но и пройти квест по маршруту «Москва усадебная» и увезти в качестве сувениров сразу пять пачек фирменного столичного чая.

Самим работникам инфоцентра в «Зарядье» больше всего запомнились девушки из Бразилии, которые впервые оказались в Москве, и заядлый турист из Омана. Он оценил особенный дизайн центра, стиль в фирменном красном оттенке и возможность ознакомиться с полиграфией на арабском языке. Отдельно путешественник отметил доброжелательное отношение персонала.

«В июне и начале июля чаще всего горожан и гостей столицы волновали площадки проекта "Лето в Москве" – от фестивалей на ВДНХ до арт‑павильонов "Сделано в Москве". Путешественники интересовались, как получить бумажные карты для квеста по "Усадьбам Москвы", где взять афишу "Театрального бульвара" и где найти самые фотогеничные места фестиваля "Сады и цветы". Не обошлось и без вопросов о знаменитом ледяном московском чае», – отмечается в материале.

Кроме того, туристы спрашивали, как попасть на киносеанс под открытым небом, отправиться на прогулку на сапах, отпраздновать день рождения на теплоходе, который ходит по Москве-реке, или найти бюджетный ресторан с панорамным видом на столицу. Помимо известных маршрутов по городу на день или неделю, в этом сезоне пользуются спросом Московские трамвайные диаметры, семейные миссии «Играй в Москву!» и ИИ‑аудиогиды по маршрутам сервиса Russpass.

Есть и более узконаправленные запросы, например, карта столичных водоемов, в которых можно искупаться, буклеты о монастырях и информация об экстремальных видах отдыха. Также гости столицы искали, где можно приобрести подарочные карты «Тройка» и кроссворды по Москве.