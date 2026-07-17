Туристы из Индии стали чаще посещать Москву

Все больше путешественников из Индии выбирают Москву для того, чтобы провести здесь свой отпуск. В 2025 году столицу России посетили 109 тысяч индийцев - турпоток вернулся к допандемийным показателям. А уже за первый квартал 2026 года число туристов из этой страны выросло на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Индийских туристов в Москве привлекает сочетание достопримечательностей и современной городской среды. Красная площадь, Кремль и храм Василия Блаженного остаются обязательными пунктами программы, но все чаще гости открывают для себя и новые места, например, парк "Зарядье". Кстати, именно отсюда в начале июля стартовала международная мотоэкспедиция "Москва - Владивосток", в которой участвуют 17 путешественников из Индии.

Кроме того, столица развивает концепцию "Москва+". В рамках этой программы путешественники прибывают в Москву, а затем едут по другим городам. Так поездка становится насыщеннее, а регионы получают дополнительные возможности для продвижения. Большой интерес у гостей из Индии вызывают также гастрономия и шопинг. В Москве много ресторанов индийской кухни, что помогает туристам чувствовать себя комфортнее, а торговые центры и сувенирные лавки дают возможность познакомиться с разными сторонами городской жизни.