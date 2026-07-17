Назван один из главных туристических трендов

Оздоровительный туризм стал одним из главных туристических трендов, больше половины путешественников отправляются в санатории. При этом Сахалин и Тюменская область являются наиболее популярными направлениями для гастротуризма, сообщила ТАСС руководитель группы отдела по работе с партнерами в "Авито путешествиях" Дарья Савичева.

"Оздоровительный туризм остается одной из заметных тенденций последних лет. Среди вариантов оздоровительных поездок заметно лидируют санатории с лечебными программами: по результатам опроса их выбрала почти половина респондентов. Спросом пользуется загородный отдых с баней, бассейном или массажем, а также активные маршруты на природе, включая горы, прогулки и трекинг", - рассказала она.

Савичева добавила, что другой укоренившейся тенденцией остается гастрономический туризм. Во время поездок путешественники знакомятся с локальной кухней. Самыми популярными направлениями для гастротуризма стали Ивановская, Тюменская, Сахалинская, Тульская и Мурманская области.

Устойчивый рост интереса наблюдается в сфере событийного туризма: путешественники выбирают маршрут, привязывая его к конкретному мероприятию - фестивалю, форуму или концерту. Решение о таких поездках часто принимается ситуативно, например "за компанию".

"Усиливается и роль неформальных каналов: рекомендаций знакомых и инфлюенсеров. Пользователи охотно выбирают направления, которые видели в соцсетях или кино, стремясь повторить показанный опыт", - отметила эксперт.

Также, по ее словам, сегодня нередко в отдых перерастают и деловые поездки, когда человек на время остается в городе, где выполнил рабочие задачи, чтобы изучить местный колорит. Такой формат называется "bleisure" - от сочетания английских слов business - бизнес и leisure - досуг.