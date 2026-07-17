Назван один из главных туристических трендов

В "Авито путешествиях" назвали один из главных туристических трендов
Оздоровительный туризм стал одним из главных туристических трендов, больше половины путешественников отправляются в санатории. При этом Сахалин и Тюменская область являются наиболее популярными направлениями для гастротуризма, сообщила ТАСС руководитель группы отдела по работе с партнерами в "Авито путешествиях" Дарья Савичева.
"Оздоровительный туризм остается одной из заметных тенденций последних лет. Среди вариантов оздоровительных поездок заметно лидируют санатории с лечебными программами: по результатам опроса их выбрала почти половина респондентов. Спросом пользуется загородный отдых с баней, бассейном или массажем, а также активные маршруты на природе, включая горы, прогулки и трекинг", - рассказала она.
Савичева добавила, что другой укоренившейся тенденцией остается гастрономический туризм. Во время поездок путешественники знакомятся с локальной кухней. Самыми популярными направлениями для гастротуризма стали Ивановская, Тюменская, Сахалинская, Тульская и Мурманская области.
Устойчивый рост интереса наблюдается в сфере событийного туризма: путешественники выбирают маршрут, привязывая его к конкретному мероприятию - фестивалю, форуму или концерту. Решение о таких поездках часто принимается ситуативно, например "за компанию".
"Усиливается и роль неформальных каналов: рекомендаций знакомых и инфлюенсеров. Пользователи охотно выбирают направления, которые видели в соцсетях или кино, стремясь повторить показанный опыт", - отметила эксперт.
Также, по ее словам, сегодня нередко в отдых перерастают и деловые поездки, когда человек на время остается в городе, где выполнил рабочие задачи, чтобы изучить местный колорит. Такой формат называется "bleisure" - от сочетания английских слов business - бизнес и leisure - досуг.
"Сейчас регионы нашей страны активно продвигают себя и формируют привлекательный образ для путешественников из разных уголков России. На решение о поездке часто влияют яркие городские события и фестивали, это напрямую связано с трендом на событийные путешествия", - заключила эксперт.