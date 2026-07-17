Что посмотреть и куда сходить в Нижневартовске

Нижневартовск - один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, неформальная "столица Самотлора", названная по имени нефтяного месторождения. Город стоит на правом берегу Оби, в Западной Сибири, и принимает туристов, которые хотят увидеть промышленную мощь и северную природу одновременно. В этом гиде - топ-20 достопримечательностей города, готовые маршруты на 1-3 дня и практические советы для самостоятельного путешествия.

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Коротко о главном

Лучшее время для поездки. С конца июня по начало августа: лето короткое и умеренно теплое, средняя температура +17…+22°C днем. Зимой морозы могут достигать −40…−50°C.

Главные места. Памятник "Покорителям Самотлора" ("Алеша"), набережная Оби, краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, памятник "Звезды нижневартовского спорта", Парк Победы, лесной комплекс "Ягом" и хантыйские стойбища в окрестностях города.

Оптимальная длительность. На основные достопримечательности хватит 1 дня, для более полного знакомства с городом - 2-3 дня.

Жилье. В городе работают отели разных категорий - от бюджетных до среднего класса, а также квартиры посуточно.

Транспорт. Город компактный: пересечь его можно за 15-20 минут на машине. Развита сеть автобусов и маршруток, доступно такси.

Как добраться. Прямой перелет из Москвы занимает от 3 часов 20 минут. Поездом - около 2 суток.

Исторический экскурс

История города начинается с небольшого села, основанного в начале XX века на месте пристани "Нижне-Вартовская" для швартовки пароходов на реке Обь. Переломным моментом стало открытие в 1965 году Самотлорского нефтяного месторождения - одного из крупнейших в мире. Уже к началу 1980-х годов треть всей добываемой в СССР нефти качалась именно из здешних месторождений.

Статус города Нижневартовск получил 9 марта 1972 года. Строительство велось стремительно: для расселения тысяч семей нефтяников за несколько лет был построен современный город. Сегодня Нижневартовск - крупный промышленный и культурный центр Югры с населением более 278 тысяч человек, сохранивший память о первопроходцах в десятках памятников и музеев.

Топ-20 достопримечательностей Нижневартовска

В Нижневартовске стоит посмотреть знаковые памятники нефтяной истории, музеи, набережную Оби и необычные арт-объекты. За 1-3 дня можно увидеть основные места и составить удобный маршрут по городу.

1. Памятник "Покорителям Самотлора" ("Алеша")

ТАСС

Главный символ города - монумент высотой 22 метра, из которых 12 метров - бронзовая фигура рабочего-нефтяника с горящим факелом в руке, установленная на 10-метровом гранитном постаменте. Открыт 15 июля 1978 года к 50-летию Нижневартовского района. У подножия памятника закопана капсула с посланием жителям города. Адрес: Индустриальная улица, 54, стр. 1.

2. Набережная реки Обь

РГ

Одна из главных достопримечательностей и любимое место отдыха горожан. Благоустроенное пространство для прогулок, катания на велосипедах и роликах летом, с живописными видами на широкую сибирскую реку. Зимой набережная превращается в атмосферное место для прогулок по заснеженным аллеям. Вход свободный.

3. Краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева

Основан 1 ноября 1973 года и назван в честь первого директора - краеведа и почетного гражданина города Тимофея Шуваева. В коллекции - более 30 тысяч экспонатов: история освоения Самотлора, естественно-научная коллекция с останками мамонта и шерстистого носорога, этнография ханты. Адрес: ул. Ленина, 9, корп. 1.

Режим работы: среда-пятница 11:00-19:00 (касса до 18:15), суббота и воскресенье 11:00-18:00, понедельник и вторник - выходные.

4. Музей истории русского быта

РГ

Филиал краеведческого музея, посвященный быту и традициям русских переселенцев Сургутского уезда. Адрес: ул. Первомайская, 15. Режим работы: среда-воскресенье 11:00-18:00 (касса до 17:15), перерыв 13:00-14:00, выходные - понедельник и вторник.

Стоимость билета: 150 руб. взрослый, 100 руб. детский; с экскурсионным обслуживанием - 225 руб. взрослый, 150 руб. детский.

5. Памятник "Звезды нижневартовского спорта"

РГ

Установлен в честь выдающихся спортсменов города. Скульптурная композиция в форме перевернутой четырехгранной пирамиды на четырех опорах символизирует буровую установку - отсылка к временам освоения Самотлорского месторождения. Адрес: ул. 60 Лет Октября, 20.

6. Парк Победы

РГ

Мемориальный комплекс и одно из любимых мест для прогулок у горожан. Тенистые аллеи, скамейки для отдыха, памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Парк часто становится центром городских праздников. Вход свободный.

7. Площадь Нефтяников

Сердце города и место для массовых праздников. Просторная современная площадь стала символом гостеприимства "столицы Самотлора" и местом, откуда начинаются многие городские маршруты.

8. Памятник первой скважине Р-1

РГ

Памятная стела на месте первой разведочной скважины Самотлорского месторождения, пробуренной в 1965 году. Капитальная стела установлена в 1977 году с именами людей, внесших вклад в освоение месторождения. Один из главных символов нефтяной истории города.

9. Аллея Почета авиационной техники

РГ

Открыта в 2000 году к 35-летию работы городского авиапредприятия, окончательный облик обрела к 2005 году. На постаментах - вертолеты Ми, самолеты Ан, Ил и Ту, которые когда-то покоряли небо над Самотлором. Расположена на территории аэропорта.

10. Памятник дворнику ("Дядя Миша")

РГ

Скульптура дворника с метлой на лавочке - один из самых неформальных и любимых памятников Нижневартовска. Местные жители дали ему имя Дядя Миша, и оно прижилось. Расположен в районе площади Нефтяников.

11. Памятник неизвестному скейтеру

Первый в мире памятник неизвестному скейтеру установлен на главной площади города в 2010 году. Необычная для промышленного города скульптура стала символом молодежной культуры Нижневартовска.

12. Храм Рождества Христова

РГ

Один из главных православных храмов города. Подойдет тем, кто интересуется религиозной архитектурой и хочет увидеть духовный центр Нижневартовска.

13. Этнографический музейный комплекс им. Т. Д. Шуваева

Экспозиции, рассказывающие о традиционной культуре и быте коренных народов Севера - ханты и манси. Дополняет краеведческий музей и подойдет тем, кто хочет глубже погрузиться в этнографию региона.

14. Нижневартовский городской драматический театр

РГ

Профессиональный театр, работающий с 1995 года. В репертуаре - спектакли для взрослой и детской аудитории. Подходит для вечернего культурного досуга.

15. Кукольный театр "Барабашка"

Детский театр, где показывают увлекательные представления, интересные и детям, и родителям. Хороший вариант для семейного похода в дождливый или морозный день.

16. Нижневартовский дворец искусств

Концертный зал, способный вместить более 600 зрителей, уступающий по масштабу только культурному центру Ханты-Мансийска. На территории - отдельные помещения для банкетов, турниров, выставок и детских праздников. Адрес: просп. Победы, 20Б.

17. Мемориал Славы спортивной истории города

Памятник, посвященный спортивным достижениям Нижневартовска - уникальный для России монумент такого формата. Расположен у въезда на стадион "Центральный", ул. 60-летия Октября.

18. Стрит-арт "Девушка с тюльпаном" и "Хранительница мира"

Два известных мурала (легальные граффити во всю стену), появившиеся во время фестиваля "Арт-квартал" в 2018 году. Первый создан новосибирской художницей Мариной Ягодой, второй - местной художницей Юлией Волчковой на ул. Мира, 94. Интересны тем, кто ищет необычные и нетипичные места города.

19. Памятник воинам-интернационалистам

РГ

Мемориал, посвященный памяти участников военных конфликтов. Место, куда горожане традиционно приходят 15 февраля - в День памяти воинов-интернационалистов.

20. Озеро Комсомольское

РГ

Природный водоем практически в центре города - компактная зеленая зона для тихих прогулок в стороне от шумных улиц. Альтернатива набережной Оби для тех, кто хочет немного тишины.

Основные достопримечательности Нижневартовска

МестоТипСколько времениПамятник "Алеша" история, символ города 20-30 минНабережная Обиприрода, прогулки1-2 часаКраеведческий музей история, культура1-2 часаМузей истории русского быта этнография 1 часПарк Победыотдых, мемориал1 часАллея авиатехникиистория, техника30-40 минСтрит-арт на ул. Мира арт, необычные места 20-30 мин

Заключение: зачем ехать в Нижневартовск?

Нижневартовск - город, который стоит увидеть тем, кто хочет понять, как буквально за несколько десятилетий вырос крупный промышленный центр на месте небольшого сибирского села. Монумент "Покорителям Самотлора", набережная Оби и неожиданные арт-объекты делают его интересным направлением даже для короткого тура выходного дня.

Поездка подойдет тем, кто хочет увидеть нетипичный для туриста уголок Сибири, узнать историю нефтяного освоения Севера или совместить визит с поездкой в соседний Сургут. Для первого знакомства достаточно одного дня, но чтобы увидеть город полностью, лучше выделить 2-3 дня.

Главный совет. Не пытайтесь объять необъятное за один день. Лучше выбрать 3-4 ключевые точки и получить от поездки удовольствие, а не усталость от постоянных переездов.