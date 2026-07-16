Запущен новый поезд Санкт-Петербург — Москва — Анапа

Поезд следует через Тверь, Тулу, Липецк, Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону (станция Первомайская). В обратном направлении состав отправляется из Анапы в 04:17, на следующий день делает остановку на Курском вокзале Москвы с 11:50 до 12:02 и прибывает в Санкт-Петербург в 21:55.

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В состав поезда входят 17 вагонов: десять купейных, пять плацкартных, штабной вагон и вагон-ресторан. Все купейные вагоны оборудованы душевыми. Во всех вагонах предусмотрены биотуалеты, электрические розетки и USB-порты для зарядки устройств.