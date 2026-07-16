«Улицы пустые»: в Аланье заявили о худшем июле за всю историю курорта

Представители гостиничного бизнеса Аланьи сообщили о необычно низкой загрузке средств размещения в разгар летнего сезона. По словам председателя местной Ассоциации отельеров «Клеопатра» Шевки Тача, такого июля курорт не видел с момента начала развития туризма в 1960-х годах.

© tourdom.ru

Он отметил, что сейчас гостиницы заполнены в среднем на 70–80%, хотя именно июль традиционно считается пиком отпускного сезона. Выводы основаны не только на текущем количестве гостей, но и на уже сформированных бронированиях до конца месяца. Участники рынка считают, что ожидания на середину лета не оправдались.

Одной из основных причин сложившейся ситуации в отрасли называют рост стоимости отдыха в Турции на фоне высокой инфляции. Кроме того, как утверждает Тач, все больше путешественников предпочитают другие направления – прежде всего Грецию, Испанию и Португалию. Дополнительное влияние оказывает и напряженная геополитическая обстановка в Ближневосточном регионе.

По словам главы ассоциации, снижение туристического потока уже отражается на работе кафе, магазинов и других предприятий: «Улицы пустые, никого нет». Такая картина наблюдается на всем побережье Аланьи – от Окурджалара до Газипаши.

При этом представители гостиничной отрасли сохраняют осторожный оптимизм. Согласно имеющимся данным о бронированиях, август и сентябрь должны пройти значительно успешнее, а при отсутствии форс-мажоров загрузка отелей может приблизиться к 100%.