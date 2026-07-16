Как дефицит бензина сказался на автобусных турах в Карелию: ответ туроператора

Некоторые транспортные компании стали отказываться от выполнения рейсов в Карелию, ссылаясь на риски, связанные с обеспечением топливом на маршруте, сообщила «ФедералПресс» руководитель транспортного направления туроператора «СканТур» Ксения Романова. Однако в компании находят других перевозчиков, потому программы выполняются и экскурсии проходят в штатном режиме.

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«Пока необходимости менять маршруты, сокращать программы или пересматривать формат работы нет», – отметила Романова.

Не изменилась и стоимость на путешествия.

«Стоимость туров также остается прежней», – подтвердил оператор.

Ранее «ФедералПресс» писал, что представители туристической отрасли сообщают о массовых отказах туристов приехать в регионы Северо-Запада из-за проблем с бензином.